"Conosco bene l’emozione del primo giorno"

"Quella di oggi sarà una giornata particolare. Proprio perché conosco bene l’emozione che si prova al rientro in classe vorrei augurare ai ragazzi un buon anno scolastico, consapevole e guidato dalla voglia di crescere e confrontarsi", così il sindaco Nicoletta Fabio, docente, rivolge il suo messaggio al mondo della scuola. "Il suono della campanella rappresenterà per molti un suono nuovo - prosegue –, mi riferisco ai più piccoli. Entrare nella comunità scolastica rappresenta una maggiore assunzione di responsabilità: è l’ambiente in cui nel corso degli anni ci formiamo, viviamo esperienze decisive per il futuro e impariamo a relazionarci con gli altri. Un viaggio importante che un Comune ha il compito di accompagnare e sostenere con attenzione, per il domani dei nostri giovani e della città".

Con il rebus del Covid riparte oggi la scuola: i casi sono tanti, ma l’emergenza è finita e non ci sono restrizioni né obblighi di fronte ad un virus influenzale come gli altri. Vige solo il buon senso, personale, di usare la mascherina e non diffondere il contagio; e per i presidi di evitare assembramenti e scaglionare e separare gli ingressi.

Sono 33.590 gli studenti in tutta la provincia che torneranno sui banchi, 10.716 a Siena.

La popolazione scolastica senese - dati dell’Ufficio Scolastico provinciale – è sempre in diminuzione: l’anno scorso in tutte le scuole risultavano iscritti 34.015 studenti, 425 in più.

Entrando nel dettaglio, sono 4.090 i piccoli della scuola dell’infanzia; 9.822 gli studenti che frequenteranno le 66 primarie senesi; 6.910 gli alunni delle 43 scuole medie e 12.766 ragazzi sono iscritti ai 38 istituti superiori. In cattedra l’organico di fatto è costituito da 4.033 docenti: quest’anno sono immessi in ruolo 269 insegnanti, cui si aggiungono 788 incarichi a tempo determinato.

"Oltre che ad alunni e famiglie vorrei porgere il mio augurio di buon lavoro a dirigenti e docenti, personale Ata e a tutti i dipendenti – dice l’assessore all’istruzione Lorenzo Loré – assicuro piena collaborazione da parte del mio assessorato, che sempre si renderà disponibile verso richieste ed esigenze".

Paola Tomassoni