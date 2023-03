Conosce poliziotto in sito di incontri "L’ho visto due volte, chiedeva soldi"

di Laura Valdesi

SIENA

"L’ho conosciuto attraverso un sito di incontri. Come si chiamava? Sì, sì ora rammento: ’Love’, proprio così. Poi cosa è successo? L’ho visto due volte e mi ha chiesto sempre i soldi". Sintetizza così una donna che vive sull’Amiata l’avventura che l’ha portata ieri in tribunale, lei parte offesa mentre un sessantenne residente nel nord Italia, che si era accreditato come un poliziotto in pensione, imputato per circonvenzione di incapace. Si sarebbe approfittato, questa l’accusa da cui lo difende l’avvocato Francesco Maccari, della fragilità della signora per portarle via qualche migliaio di euro. L’uomo non era in aula ad ascoltare la ricostruzione della donna prima e poi di sua sorella, sollecitate dalle domande del pm Alberto Bancalà e del giudice Andrea Grandinetti.

"Abbiamo parlato su whatsapp, si chiacchierava del più e del meno. E’ venuto due volte e mi ha chiesto i soldi", ripete come un ritornello. Pian piano viene fuori che l’uomo, di origine calabrese, a volte le diceva di essere in ufficio e dunque non poteva rispondere. "Si è presentato a casa mia come un amico. Cosa è successo? Gli ho fatto un caffè e lui mi ha chiesto 150 euro. E io, stupida, glieli ho dati", ammette. Al pm Bancalà che scava con le domande per capire com’è proseguito il rapporto ribatte ancora una volta: "Mi domandava i soldi, io andavo in tabaccheria o alla Posta e gli facevo il versamento". Fra le motivazioni per cui assillava la signora amiatina anche una presunta operazione al cuore. "In tutto ho versato oltre 4mila euro – spiega – in più circostanze. 250 euro, una volta anche 400". Emerge nell’udienza che il presunto poliziotto si era presentato nella casa della donna con la pistola. Non per minacciarla. "Non ho visto l’arma, la mise sotto il cuscino del divano letto", chiarisce.

"Mia sorella mi raccontò che aveva un rapporto amichevole con questo uomo e che diceva di avere problemi di salute. Mi riferì anche che le aveva detto di fare il poliziotto. Perché fu fatta la denuncia? In primo luogo per recuperare il denaro", conferma la sorella della vittima. Che non ha però mai visto, abitando in un altro comune della Val d’Orcia, il sessantenne che ha spillato soldi ad una persona fragile e senza quello ’scudo’ che le avrebbe permesso di difendersi. Poi il processo è stato rinviato a fine giugno per ascoltare altri testimoni e forse anche la sentenza.