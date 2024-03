Connessi contro i disturbi alimentari. Il corpo rivela il malessere dell’anima

"Io non sono brav* come te a scuola!", "Questo vestito è troppo attillato, ho i fianchi troppo grandi per indossarlo!", "Perché proprio io sono così grass*?!"

Queste sono alcune delle frasi che possono uscire dalla bocca di coloro che hanno una difficile accettazione di sé: i primi campanelli d’allarme di giovanissimi che manifestano un rapporto malato con il cibo fino a sfociare in patologie quali anoressia, bulimia e disturbi alimentari più in generale, il cui numero è sempre in crescita.

A complicare la situazione, ad aumentare le fragilità di certi giovani ci si sono messi nell’ultimo decennio anche i vari social facendo illudere gli stessi con i loro falsi modelli. Infatti, sui social, le persone possono confrontare le proprie vite e il proprio aspetto con quelli degli altri, portando a sentimenti di insicurezza e insoddisfazione corporea. Inoltre, la natura selettiva delle immagini sui social media può portare a confronti negativi e una percezione distorta della realtà. Una persona un po’ più in carne deve dimagrire per non essere chiamata "grassa", una persona deve acquisire una personalità più dura e arrogante per non essere usato da altre persone che si approfittano di un carattere debole e gentile.

Sempre più le persone, per paura di ingrassare, arrivano a soffrire di anoressia, sempre più vengono prese di mira da altre persone e hanno problemi di autostima e di personalità. Noi non possiamo rimanere a guardare, non possiamo non fare niente: non siamo più forti stando con il più forte, con il più influente o con il più "popolare".

Questi disturbi sono prevalentemente diffusi tra gli adolescenti. I segnali che fanno percepire un evidente cambiamento dello stato di salute e che fanno intuire l’insorgenza di un disturbo alimentare sono inizialmente nausea e inappetenza, diminuzione del peso, fino ad arrivare al di sotto del peso di norma, comparsa di colore giallo/arancione sui palmi delle mani e dei piedi.

In seguito si possono riscontrare danni psicologici quali bassa autostima, ansia, irritabilità, sbalzi di umore e depressione; problemi a livello di relazioni sociali con il mondo circostante fino ad arrivare ad un completo isolamento.

Ci sono implicazioni anche nella vita scolastica e lavorativa: organizzazione maniacale delle proprie giornate, con il progredire del disturbo difficoltà di attenzione, concentrazione e comprensione e la frequenza di strafogate, di vomito e di sport eccessivo impediscono lo svolgimento di qualsiasi altra attività.