"Congresso inutile, il Pd si rigeneri". Leoncini presenta il suo programma

Guido Leoncini è l’unico concorrente alla segreteria dell’Unione comunale Pd. Ieri ha depositato la candidatura nelle mani del segretario provinciale Andrea Valenti, che ha constatato la regolarità delle firme e la presenza della ‘Dichiarazione di intenti politica e programmatica’, ammettendo la proposta. Domani pomeriggio è in programma l’assemblea comunale nel corso della quale Leoncini illustrerà il programma; poi si andrà alla votazione. Potrebbe essere sufficiente la maggioranza dei soli votanti, in base allo statuto regionale e non degli aventi diritto, come reclamano alcuni. Se ne parlerà domani sera prima dell’espressione dei partecipanti al consesso.

"Sono convinto della necessità di un profondo percorso di rigenerazione del Pd cittadino e questo può avvenire solo se, insieme a una fase di rinnovamento, ci doteremo di un progetto basato su valori progressisti rivolto alla città, se saremo capaci di ripensare il partito e costruire un nuovo centrosinistra a Siena", è l’esordio del documento programmatico di Leoncini. Che ricorda la sconfitta elettorale "dolorosa". Il partito osserva, "deve comprendere perché il messaggio della destra è stato più attrattivo del nostro. In primo luogo, è mancato un progetto di lungo periodo in cui la società senese potesse riconoscersi in maniera maggioritaria e ciò ha portato, tra l’altro, a decisioni tardive sulla candidatura a sindaco". Così come "non abbiamo saputo cogliere l’occasione offerta dai fallimenti della amministrazione De Mossi".

Per Leoncini va costruito un "percorso diverso che porti il Partito Democratico ad allargare il proprio consenso, a costruire un nuovo centrosinistra e interloquire con le forze civiche che vogliono misurarsi su un progetto di cambiamento della città". Anche per questo, prosegue, "la strada di un congresso anticipato appare inadeguata e di interesse soltanto interno". Quindi una candidatura per la quale "ricerco e auspico una maggioranza ampia e comprendente tutte le diverse sensibilità interne", osserva Leoncini, con una serie di proposte dal rinnovato ruolo dei Circoli, al confronto con le forze politiche e sociali, al dialogo con tutta la provincia, "per tornare a vincere", conclude il documento.

