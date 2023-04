Confronto tra la città e le università Le idee degli otto aspiranti sindaco

Mettere l’Università e il mondo dell’educazione senese sotto i riflettori della campagna elettorale. È questo l’obiettivo del confronto, organizzato da La Nazione di Siena, che si terrà oggi alle 17,30 nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri e che vedrà gli otto candidati a sedersi sullo scranno di Palazzo Pubblico – Alessandro Bisogni, Elena Boldrini, Roberto Bozzi, Massimo Castagnini, Anna Ferretti, Nicoletta Fabio, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani – dialogare con i due Rettori, Roberto Di Pietra dell’Università e Tomaso Montanari dell’Università per Stranieri, e il Presidente Azienda DSU Toscana, Marco Del Medico.

Residenze universitarie, mense, diritto allo studio, trasporti e collegamenti: solo alcuni dei temi al centro del dibattito, che necessitano di risposte urgenti alla luce di un rapporto tra Università e città da rinsaldare ulteriormente in vista delle complesse sfide del futuro, su cui pesa l’inquietante ombra del calo demografico e della costante diminuzione a livello nazionale di iscritti agli atenei. Di Pietra, Montanari e Del Medico avranno l’occasione di rivolgere due domande ciascuno agli otto candidati, chiamati a illustrare in due-tre minuti come una futura amministrazione da loro guidata intenderebbe agire per andare a risolvere problematiche e criticità. Incalzati dal moderatore Pino Di Blasio, capo della redazione della Nazione, gli otto aspiranti sindaco avranno modo di proporre al mondo dell’educazione e ai partecipanti la propria idea del binomio tra Siena e istruzione, un binomio da preservare e che da secoli rappresenta una delle maggiori ricchezze della città.

E che l’amministrazione che verrà dovrà rendere centrale nella propria opera politica, soprattutto considerando i milioni in arrivo dal Pnrr e l’imminente istituzione del Biotecnopolo, al fine di salvaguardare la storica tradizione accademica senese e progettare insieme l’istruzione del futuro, creando progettualità e possibilità che richiamino a Siena sempre più studenti e permettano loro di inserirsi nel tessuto economico, sociale e lavorativo della città.

Andrea Talanti