Conflitto di competenze sul teatro E intanto i Varii sono chiusi da anni

di Lodovico Andreucci

Teatro dei Varii di Colle incagliato nella burocrazia. Non si va in scena, perché da una parte c’è la Soprintendenza, dall’altra i Vigili del Fuoco ed entrambi hanno richieste specifiche. Il tema principale è quello dei ‘parapetti’. Finalmente, come lo stesso assessore alla cultura Cristiano Bianchi conferma, verranno fatti i saggi per verificare gli ancoraggi dei parapetti. L’unica possibilità per uscire da questo impasse è chiedere un parere a un ‘attore’ superiore. Va, però, fatto un passo indietro.

I lavori di adeguamento del teatro sono fermi da un bel po’ ma soprattutto ancora non è prevista la sua apertura. A spiegare le motivazioni di tutto ciò è Bianchi. "Il teatro ancora non è aperto – afferma l’assessore Bianchi – ce ne scusiamo, anche se non si ravvisa una colpa diretta dell’amministrazione. Abbiamo una notifica dei Vigili del Fuoco del maggio 2019, con la richiesta di risistemazioni per ottenere il certificato prevenzione incendi. Parapetti più alti, compartimentazione della fossa orchestrale, altri adeguamenti. Nell’estate 2020 abbiamo concordato la tipologia dei parapetti. C’è stato, però, un cambio di soprintendenza e la nuova funzionaria ha ravvisato l’opportunità di chiedere una deroga sulle norme di sicurezza, come previsto per edifici ad alto livello di tutela come il nostro teatro".

Da una parte i Vigili del Fuoco, a considerare il teatro come un luogo ad alto rischio, dall’altra la soprintendenza, a voler mantenere intatte l’identità e la struttura senza troppe modifiche, speci ai parapetti. "A inizio 2021 la Soprintendenza ha chiesto di andare in deroga per i parapetti – continua Bianchi –. Abbiamo affidato l’incarico a un professionista esterno per cercare una soluzione. È stato fatto progetto di risoluzione in deroga, consegnato alla soprintendenza. Il 7 marzo 2022 la soprintendenza ha autorizzato tutti gli interventi tranne i parapetti al primo e al secondo ordine dei palchetti. Così abbiamocercato di capire con i Vigili come adeguarsi alle normative antincendio, facendo fede alle richieste della Soprintendenza".

"È stato organizzato – conclude Bianchi – un tavolo tecnico il primo febbraio di quest’anno, una consultazione informale per trovare una soluzione. Individuata nel rimandare la decisione sulla deroga ad un organo superiore, ovvero il Ctr, il comitato tecnico regionale. Se la deroga sarà negata anche dalla Regione chiaramente la soprintendenza sarà chiamata a rivedere la sua posizione". In attesa di una risposta potrebbero iniziare i lavori autorizzati e, così, aprire la platea e solo l’ultimo ordine di palchi.