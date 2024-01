Confesercenti e Lilt. Esperti a confronto sulla lotta ai tumori

La prevenzione e la diagnosi precoce sono lo strumento più efficace per arrivare in tempo sull’insorgenza di molte forme tumorali. La sezione senese della Lilt proporrà martedì insieme a Confesercenti ’Dalla diagnosi alla cura, le nuove frontiere della lotta ai tumori’. L’evento, dalle 15 in strada Statale 73 levante, per rendere comprensibili i progressi nella ricerca contro il cancro, e stimolare la collaborazione per le azioni preventive. Interverranno il professor Sandro Carletti, Direttore sanitario Lilt Siena; i dottori Andrea Stella e Carmine Mellone, della Lilt e il professor Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia oncologica del Policlinico.