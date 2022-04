Conferenza storica organizzata dall’Astop sabato prossimo

Interrogativi e ipotesi sulla Poggibonsi romana. È il titolo della conferenza di carattere storico in programma sabato 9 aprile a Poggibonsi su iniziativa di Astop, Associazione storica poggibonsese. Sull’argomento, particolarmente interessante in materia di ‘origini’ della città, si confronteranno l’architetto Andrea Brogi e il presidente di Astop, Marco Panti, presente da decenni in numerosi appuntamenti dedicati alla tutela della memoria cittadina. Un dibattito che si annuncia di un certo spessore, anche per il tema che sarà affrontato nella circostanza. Un argomento dibattuto tra storici e cultori della storia locale e più in generale della Valdelsa nel suo complesso. L’incontro, con annessa cena (ritrovo fissato per le ore 19), si svolgerà presso i locali di via Spartaco Lavagnini, traversa via Ugo Foscolo, a Poggibonsi. Le prenotazioni entro martedì prossimo, 5 aprile, contattando il numero telefonico 335 6285501. Obbligatorio per i partecipanti il Green pass. Nell’occasione, come spiegano gli organizzatori, saranno anche raccolte le adesioni ad Astop (rinnovi ed eventuali ingressi all’interno dello stesso ente, attivo da oltre vent’anni a Poggibonsi).