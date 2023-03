Conferenza ‘no vax’ rimandata Il sindaco Donati va all’attacco "Un evento del tutto fuori luogo"

Sul caso della lezione rimandata di Ugo Mattei al liceo A. Volta di Colle interviene anche il primo cittadino Alessandro Donati. "L’Amministrazione comunale, non solo non prende le distanze dalla Dirigente scolastica, ma si schiera al suo fianco nel ritenere del tutto fuori luogo la conferenza di Ugo Mattei all’interno del Liceo Volta di Colle". "La libertà di parola non c’entra nulla, il "pensiero unico" men che meno – continua Donati – Questi sono slogan sparati a caso tanto per alimentare polemiche che sono del tutto insensate tanto per agitare le acque in vista della prossima campagna elettorale. Le tesi no-vax ormai non hanno ragione di esistere visto il successo della campagna vaccinale nella risoluzione delle crisi pandemica che ci ha liberato da un giogo sanitario, sociale ed economico senza precedenti. Le ragioni di chi ancora nega l’efficacia delle cure vaccinali o addirittura il Covid, invocando presunti diritti costituzionali vanno ormai rubricate nella casella delle logiche complottiste insieme a quelle dei terra-piattisti, dei cercatori delle scie chimiche e di Atlantide sotto il Polo Sud". Donati va, quindi, a gamba tesa sulla questione, senza far sconti a nessuno. "Fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone sa bene che senza un’adeguata campagna vaccinale accompagnata dall’obbligo di vaccinazione non avremmo sconfitto il virus e saremmo sempre a piangere ulteriori milioni di morti in Italia e in tutto il mondo – sottolinea il Sindaco di Colle – purtroppo proprio nel disprezzo di tanto dolore ancora si tenta di speculare sulle paure, sulle ansie e sulle incertezze del nostro tempo per mantenere sollevato un polverone finalizzato solo a mantenere una cattiva comprensione del fenomeno". "Inoltre, le argomentazioni a-scientifiche che ora vengono moltiplicate dalla rete, sono particolarmente "pericolose" (o dannose) specialmente se inserite in un ambiente delicato "sensibile" come quello scolastico senza alcun filtro e senza alcun contraddittorio – conclude Alessandro Donati – Per rispondere ad alcuni esponenti politici che predicano ordine e obbedienza e poi sbracano su qualsiasi tema anche il più improbabile, siamo pronti a qualsiasi confronto a qualsiasi livello e in qualsiasi luogo, meglio se istituzionale".

Lodovico Andreucci