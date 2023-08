Confconsumatori Siena: "Gli aumenti sono 'sospetti'"

"L’incremento del costo della benzina di questi ultimi giorni è sicuro ed evidente. Poi bisognerà vedere come evolverà la situazione prossimamente, con la media mensile e settimanale": preoccupa non poco il trend del costo della vita, a partire da quello del carburante, che a ricaduta si porta dietro anche i prezzi dei beni di consumo.

La conferma delle difficoltà delle famiglie arriva dall’avvocato Duccio Panti, delegato provinciale di Siena di Confconsumatori, che solleva più di un dubbio: "E’ un incremento ‘sospetto’ – fa notare – che cade a ridosso dell’entrata in vigore dell’obbligo di esposizione dei prezzi medi regionali e l’indomani del rigetto della sospensiva dinanzi al Tar. Come si dice ‘a pensar male si sbaglia ma spesso ci si azzecca’".

Confconsumatori, in attesa degli accertamenti demandati alle autorità competenti, "ritiene giusto invitare le compagnie petrolifere a spiegare i motivi del rincaro – spiega ancora Panti – perché, a pensar male ulteriormente, pare scontata anche l’equazione fra vacanza e uso dell’auto e quindi aumento del prezzo per guadagnarci di più".

L’effetto domino fra i prezzi, come si diceva, vede i beni di consumo risentire del maggiore costo del trasporto delle merci, come delle persone: "Nella nostra provincia – continua l’avvocato – su questo fronte siamo ancora più penalizzati dalla mancanza di infrastrutture, per cui il costo del trasporto è da sempre più caro. Sulla scena nazionale vanno anche segnalati, in coincidenza con la siccità, i rincari dei prodotti agricoli e, con le piogge al Nord, le speculazioni della grande distribuzione. Per capire e affrontare la situazione, il ministero ha appena convocato d’urgenza le associazioni di consumatori – è la conclusione –: Confconsumatori chiede dunque al Governo attività di controllo e anche prezzi calmierati ad evitare speculazioni".

