Confconsumatori: "Le infrastrutture sono arretrate"

"Urge migliorare i nostri treni, sono mezzi da terzo mondo. I mezzi pubblici in generale, mi verrebbe da dire, sono in condizioni pessime con tante carenze anche dal punto di vista del mantenimento, come la pulizia per esempio". Duccio Panti (foto) responsabile Confconsumatori. Un argomento delicato spesso affrontato nel corso degli anni. "Le istituzioni dovrebbero potenziare le tratte – dice Panti – incentivare le persone a prendere il treno, o in generale i mezzi pubblici, ed invece niente di tutto ciò viene fatto. Tutti gli studenti ed i lavoratori pendolari dovrebbero essere incentivati a prendere i mezzi pubblici per spostarsi, ma non in tutti i casi è possibile perchè non sempre il servizio è efficiente". Il problema non è locale ma in generale, la logistica nel nostro Paese, ha qualche ritardo. Negli ultimi tempi poi, gli scioperi hanno messo a dura prova chi deve spostarsi con il mezzo pubblico per studio o lavoro.

"Soprattutto la sera quando è buio e ci sono poche persone è diventato preoccupante prendere un treno – dice il rappresentante dei Confconsumatori – . Soprattutto per le donne potrebbe essere pericoloso, sarebbe necessario che le istituzioni mandassero sui treni più controlli delle forze dell’ordine onde evitare problemi e facendo stare più tranquilli i passeggeri".

Un altro tema importante quello della sicurezza, sicuramente legato anche agli ultimi fatti di cronaca perchè le stazioni sono diventate in Italia la "casa" di persone senza fissa dimora. E’ fondamentale dunque conservare la sicurezza e il decoro di questi luoghi che rappresentano comunque il biglietto da visita delle nostre città.

Un altro tema riguardante i treni è quello della pulizia: "Molti vagoni dei treni sono in condizioni critiche anche a livello di igiene e pulizia - continua Panti –, un appello da fare alle istituzioni anche in questo caso riguardo al mantenimento dei mezzi pubblici di trasporto". Venendo poi ai collegamenti da Siena, la tratta capoluogo-Valdelsa è tra le più gettonate.

"Siena-Poggibonsi una tratta sostenibile per un pendolare? Bella domanda" risponde il rappresentante dell’associazione dei consumatori. "Secondo me – spiega – il problema parte dalle infrastrutture, che sono molto arretrate, in più mi verrebbe da dire che tutti i lavoratori si devono appellare alle istituzioni per rendere più adeguato il servizio dei trasporti e per migliorare tutto nel minor tempo possibile. Andrebbero evitati anche i tempi di permanenza alle fermate che durano veramente tanto, questo fa si che può capitare di perdere delle coincidenze, danneggiando chi usufruisce del servizio".

Matteo Cappelli