Confcommercio, progetto ristorazione con l’Accademia Gualtiero Marchesi

Confcommercio Siena e la prestigiosa Accademia Gualtiero Marchesi insieme per valorizzare la ristorazione del territorio senese, per fare formazione e costruire un percorso di qualità. È il progetto che l’associazione di categoria presenta per valorizzare tutto il settore della ristorazione. Non solo. È anche il modo per celebrare la Giornata nazionale della ristorazione, nata per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. "Si tratta di un progetto che ha l’obbiettivo di promuovere la cultura dell’enogastronomia di qualità con uno sguardo all’innovazione", dice Luisella Bartali, responsabile settore turismo Confcommercio Siena. "È nostro interesse sviluppare la cultura della cucina italiana nelle realtà imprenditoriali del territorio partendo dall’attività svolta dal maestro Marchesi", sottolinea Enrico Dandolo, ceo del Gruppo Gualtiero Marchesi. Parte integrante del progetto sarà anche il Santa Chiara Lab, centro dell’Università di Siena per le attività di innovazione interdisciplinare. "Una realtà interessante e innovativa che guarda alla sostenibilità", dice Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio.