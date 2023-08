Confagricoltura Toscana: "Tante cancellazioni nei nostri agriturismi" - Provincia di Siena

Il luglio appena trascorso è stato un mese con tanti punti interrogativi per i nostri agriturismi. Se il settore nel suo complesso, soprattutto nel sud della provincia e nel Chianti, continua a tenere, c’è un numero che induce alla preoccupazione: "A luglio il settore ha registrato un 30 per cento di cancellazioni, soprattutto da italiani, in particolare nel settore booking. A quanto percepiamo dovute a motivazioni principalmente economiche, cioè alla necessità delle famiglie di contenere le spese". A parlare è Fabiola Materozzi (nella foto) di Confagricoltura Toscana, che si occupa di Agriturist Siena e inquadra così il problema: "La tendenza a ridurre le spese sta limitando tutto quello che ruota intorno alla semplice ospitalità, quelle esperienze cioè che arricchiscono il soggiorno: dalle degustazioni alle visite. E in una logica di spesa medio-bassa, che ha portato molte imprese a lavorare con i booking, arrivano disdette anche fino a 24 ore dal soggiorno, creando notevoli problemi agli operatori".

Siena, con 1.400 aziende, è ai vertici in Italia dell’agriturismo, come si può intervenire? "La nostra base associativa, quella che punta sulla produzione primaria, sulla filiera corta e quindi sulla qualità – afferma Materozzi – si vede schiacciata, in una situazione già difficile per l’aumento dei costi. Dopo il Covid purtroppo la permanenza media dei soggiorni è diminuita, servirebbero interventi per favorire gli spostamenti, dal costo del carburante a un calmiere per i voli interni, e un meccanismo per intervenire sulle spese per le utenze. Perché è vero che il sistema da noi tiene, ma luglio è stato un mese davvero preoccupante".

Orlando Pacchiani