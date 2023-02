Condominio di via Trento, al via il recupero

di Marco Brogi

Importanti opere pubbliche che diventano finalmente realtà. Al via a Poggibonsi i lavori di ristrutturazione del condominio sociale di via Trento, un progetto da 951mila euro finanziato con risorse del Pnrr sulla rigenerazione urbana. In questi giorni è stato assegnato l’appalto ed è tutto pronto per l’inizio dell’intervento. "E’ un progetto di ristrutturazione di un immobile che ha un grande valore sociale e che intendiamo rendere più moderno, efficiente e rispondente alle esigenze di chi vi abita", spiega il sindaco David Bussagli. L’edificio è su cinque piani, di cui quattro fuori terra, e ospita il Centro sociale Insieme, con sale ricreative e punto ristoro. Ai piani superiori, trovano posto otto appartamenti destinati ad anziani e persone fragili oltre che a famiglie in difficoltà economica. L’intervento sarà di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico per ridurre i consumi e risparmiare in bolletta. Le operazioni riguarderanno tutti gli appartamenti, con rifacimento servizi, impianti, tubazioni, allacci, imbiancature, impiantistica. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, l’intervento è stato messo in gara. Se l’è aggiudicata Rti Quadrifoglio Immobiliare di Caserta. "Sta proseguendo l’iter che riguarda un complesso di progetti approvati nell’ultima fase del 2022 e successivamente messo in gara – aggiunge Bussagli – Un investimento che supera i 10milioni di euro, risorse attratte grazie alla capacità progettuale e all’impegno della struttura nelle diverse competenze coinvolte, per costruire e cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo presenti nella programmazione ordinaria e straordinaria". E infine: "Sono risorse che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi diventeranno cantieri per continuare a costruire una città più vivibile, sicura, sostenibile, inclusiva – conclude Bussagli – Un impegno che passa dalla riqualificazione e dalla ricucitura di spazi pubblici, che passa dal tema prioritario della sicurezza degli edifici scolastici, dalla valorizzazioni di luoghi come il condominio sociale in cui vanno superate criticità emerse negli anni e che va adeguato alle esigenze anche energetiche oggi non più procrastinabili".