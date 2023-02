Condannato ex comandante del carcere di Ranza

di Laura Valdesi

SIENA

Ha minacciato il direttore del carcere di Ranza Giuseppe Renna (che adesso guida anche la casa di reclusione di Arezzo) di rendere pubblico il contenuto del colloquio da lui avuto nel penitenziario di San Gimignano il 21 marzo 2021 con cinque detenuti. Di più: era pronto ad inviare il contenuto addirittura a La7 affinché tutti sapessero. Una pressione esercitata, secondo la procura di Firenze, per evitare che gli incontri avvenissero in maniera riservata, senza che fossero presenti gli ispettori coordinatori. Un tentativo di condizionare il suo operato ma anche quello delle funzionarie giuridiche e pedagogiche Maria Bevilacqua, Ivana Luisa Bruno e Rita Favente presenti quando l’ex commissario capo di Ranza, 41 anni, aveva appunto svelato che i loro colloqui con i detenuti erano stati intercettati. Per questo l’operatore della penitenziaria, difeso dall’avvocato Nicodemo Gentile di Perugia, è stato condannato ieri con rito abbreviato a tre mesi e 10 giorni di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Tentata violenza privata il reato. Applicata dal gup Piergiorgio Ponticelli anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. Ma per l’ex commissario capo di Ranza non finisce qui: il giudice ha infatti disposto ieri la trasmissione degli atti alla procura di Siena per eventuali valutazioni o determinazioni in ordine ad altri possibili reati. Fra novanta giorni il deposito delle motivazioni contro cui potrà presentare appello. Una vicenda che descrive il clima pesante determinato all’interno del penitenziario dall’inchiesta ’madre’, quella sulle presunte torture dell’ottobre 2018: la sentenza nel processo a 5 agenti arriverà il prossimo 9 marzo.

Il confronto fra il direttore e i detenuti al centro dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli infatti, secondo quanto riferito dallo stesso Renna, era stato iniziato per superare le tensioni all’indomani dell’inchiesta sulle torture che aveva portato nel febbraio 2021 alla condanna di dieci agenti anche per lesioni per le modalità del trasferimento di cella di un tunisino all’interno del reparto di alta sicurezza.

Nell’inchiesta del procuratore Tescaroli era finito anche un ispettore di 53 anni, da tempo non più a San Gimignano, inizialmente sospeso dal servizio per nove mesi. Difeso dall’avvocato Alessandro Betti, ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova: il 29 giugno l’udienza per l’elaborazione del programma. Era accusato di violazione dei sigilli, ma soprattutto di aver intercettato in maniera fraudolenta 9 conversazioni telefoniche dei carcerati fra il 2020 e il 2021 conservando i file audio. Più di abuso d’ufficio per aver captato i dialoghi dei detenuti all’interno delle celle: almeno 156 dal 13 al 16 novembre 2020, violando la loro privacy.

"L’attività di ascolto radio e delle telefonate in gran parte è avvenuto su delega di altre procure – sottolinea il difensore –, quindi in parte risulta legittima. Altre erano finalizzate alla ricerca di cellulari e droga in possesso dei detenuti. Questo il suo obiettivo. Credo che la vicenda imponga una riflessione: lo Stato ha strumenti e persone preparate per far fronte all’attività criminale al suo interno visto che il carcere è di proprietà pubblica ed estrinsecazione del potere punitivo dello Stato?".