Condannati a una funerea ’mediocritas’

Pino

Di Blasio

L’elenco parte dalla giunta Fabio che ha disertato il taglio del nastro del più grande impianto di riciclo dei rifiuti della Toscana, inviando alla cerimonia il presidente del consiglio comunale Davide Ciacci. Una scelta legittima, se presa per ragioni che vanno spiegate. Perché la diserzione fa a pugni con una partecipazione ad alto livello, con il sindaco Nicoletta Fabio, il presidente e la direttrice della Fondazione Santa Maria della Scala, Leone e Valdambrini, e perfino il cardinale Lojudice precettato, alla presentazione di una delle cinque copie del ’celebre’ Codex purpureus Rossanensis’, risalente all’anno domini 550. L’originale, però, non le copie. Generosamente concesse al Santa Maria della Scala per un paio di settimane.

Il giorno del taglio del nastro all’impianto di riciclo, il presidente della Regione Eugenio Giani si è preso l’impegno di chiedere ai quattro ministri soci fondatori del Biotecnopolo un incontro per far decollare finalmente i progetti del centro antipandemico nazionale. A Siena il Biotecnopolo è diventato argomento di duello tra due coalizioni impotenti. Il centrodestra, a trazione Fratelli d’Italia, che ha paura di infastidire il Governo e il Parlamento, anche perché non viene considerato. E il Pd che non viene considerato nemmeno a Siena, visto che è dilaniato da mesi in faide da consulenza psicanalitica.

Anche Giani sta dando prove di impotenza. Aspettando la sua mossa sul Biotecnopolo, tra una sagra e un museo da inaugurare, dovrebbe trovare il tempo di ricevere i rettori di due università, una delle quali è la più antica della Toscana. Anche per farsi dire dai vertici del Dsu se è vero che l’ipotesi della seconda mensa a Siena è quella di un palazzo vicino alla stazione, da comprare dalle Ferrovie per poi trasformarlo in mensa. Tempo dell’operazione, almeno 6 anni. Nel frattempo l’ateneo può continuare a perdere iscritti e a scendere nelle classifiche. Rassegniamoci, siamo una città da serie D, con una classe politica e una governance da categoria. Abbiamo due fuoriclasse, ma giocano in altri campionati e hanno come capi il Papa e il Governo. Inoltre sono destinati a carriere lontano da qui. Ma finché Siena resta una Lo-Lo-Land, possiamo illuderci e non arrenderci a una funerea mediocritas.