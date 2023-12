Concorso per la ’vetrina più bella’. Pro Loco impegnata per il Natale

Il Natale si avvicina e a Colle arriva il concorso della vetrina natalizia più bella. Ritorna, così, l’appuntamento natalizio che da tre anni la Proloco ha deciso di inventarsi proponendolo al mondo commerciale colligiano. È prevista una votazione direttamente nella sede della Pro Loco, ma anche online attraverso Facebook o Instagram. Le prime tre vetrine classificate saranno, quindi, decise dal voto popolare.

"La manifestazione ha avuto un certo successo fra i commercianti e divertito il pubblico che ha partecipato alla votazione – affermano dalla Pro Loco –. Insieme a questo evento abbiamo pensato di abbinare anche un’iniziativa dell’associazione Lions Valdelsa promosso specificatamente per le scuole secondarie di primo grado di Colle. Si tratta di un concorso di disegno sul tema ‘Un poster per la pace 2023-2024. Osare, sognare’. A tutti i ragazzi verrà consegnato un attestato di partecipazione. Il 16 dicembre in piazza Arnolfo alle 16.30 è prevista la premiazione alla presenza dei rappresentanti della Proloco, dei Lions, dell’Amministrazione comunale e gli sponsor dell’evento".

Un Natale speciale per Colle con la certezza che la Proloco, come ogni anno, illuminerà la stazione con proiezioni natalizie, ma anche con la novità che l’associazione insieme all’amministrazione si è impegnata per l’illuminazione della torre di Arnolfo. Colle attende, quindi, un bel Natale e il merito sicuramente va anche alla Pro Loco, che attraverso questa iniziativa è riuscita a coinvolgere tutte le attività commerciali. L’obiettivo è, certamente, quello di valorizzare gli esercenti e la stessa città, rendendo così Colle di Val d’Elsa ancora più luminosa in occasione del Natale. Le iniziative, inoltre, non finiscono qui perché è previsto anche il consueto concerto di Natale.

Lodovico Andreucci