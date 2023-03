Un appuntamento che è un gradito ritorno per tutti gli appassionati, capace di dare un tocco di internazionalità a Torrita di Siena che per quattro giorni diventa la "capitale" della lirica. Da oggi al 2 aprile è in programma la quindicesima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giulio Neri. Appuntamento nel centro storico torritese con una edizione da record che abbraccia ben 23 nazionalità dai cinque continenti per un totale di 141 cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro degli Oscuri. Dagli Stati Uniti all’Armenia, dal Giappone al Sud Africa, ovviamente Italia e artisti dal Vecchio Continente, Corea e Cina. A brillare saranno anche voci di Ucraina e Russia per un evento di valore dedicato all’importante basso nato a Torrita nel 1909

e che ha avuto una carriera straordinaria. La manifestazione è diretta

da Eleonora Leonini con il grande baritono Leo Nucci confermato alla presidenza della giuria che valuterà i concorrenti affiancato da artisti come Riccardo Zanellato, Bruno De Simone, Andrea Castello, Tiziana Tramonti ed Eleonora Leonini. Ingresso gratuito per gli spettatori che potranno anche assistere alla finale in forma di concerto (domenica alle 16) ed essere protagonisti attraverso l’assegnazione del premio speciale del pubblico. Tra le novità di questa quindicesima edizione, il riconoscimento dedicato al baritono Claudio Desderi che del Concorso Giulio Neri fu il primo direttore artistico.

L.S.