Concluso il ‘Casole Film Festival’ Lucia Bulgheroni è la vincitrice del primo premio con il suo ‘SeMe’

Conclusa l’ottava edizione del Casole Film Festival, che vede vittoriosa Lucia Bulgheroni. Il primo premio, ovvero, la mela d’oro, infatti, spetta a ‘SeME’ di Lucia Bulgheroni, mentre il premio del pubblico va a ‘Camerieri’ di Adriano Giotti ed, invece, il premio del comitato di selezione va a ‘Carpenter’ di Xelîl Sehragerd, direttamente dal Kurdistan Iraniano. Al concorso hanno partecipano più di 700 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. I film sono stati visti e selezionati dal comitato artistico, costituito da professionisti dell’audio-visivo. "Grazie a tutti gli autori che hanno partecipato al Casole FILM Festival – afferma in una nota l’organizzazione – grazie anche al Castello di Casole, A Belmond Hotel per il sostegno al Festival, al Comune di Casole, alla Pro Loco e a tutte le persone che a vario titolo hanno dato il loro contributo per la realizzazione dell’evento e soprattutto grazie alle tante persone che anche quest’anno hanno assistito al Festival riempiendo il teatro all’aperto. È stato magnifico". Fuori concorso è stato proiettato anche il cortometraggio "Malinconia" del regista Francesco Rossi, girato in occasione di Uffizi Diffusi, proposto dall’assessorato alla cultura come strumento per valorizzare il patrimonio culturale, che domenica 23 luglio verrà proiettato nel Cortile degli Uffizi all’interno della prestigiosa rassegna "Apriti Cinema". Ulteriore proiezione è stato il cortometraggio realizzato da Ronnie Sbaragli in occasione processione storica del Venerdì Santo. "Casole, ancora una volta riesce a regalare grandi momenti – afferma Vittoria Panichi, assessora alla cultura – Siamo soddisfatti di questa edizione, nella quale i protagonisti indiscussi sono stati i corti e gli artisti che li hanno realizzati. La grande partecipazione di pubblico e il coinvolgimento dello stesso ripaga dell’impegno messo a disposizione per il Festival. Siamo grati e onorati di aver collaborato anche con il Castello di Casole, che ci ha dato la possibilità di far crescere il Festival. Veniamo da un inizio di stagione con grandi momenti, penso al progetto Uffizi Diffusi ed anche in questo caso al Festival. Casole ha la capacità di progettare, programmare ed ideare grandi occasioni culturali attrattive per tutto il territorio nazionale".

Lodovico Andreucci