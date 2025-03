Concimaia prende fuoco. Vigili in azione

Paura in un’azienda agricola che si trova sulla strada che da Siena porta verso le Ville di Corsano. Ha infatti preso fuoco una grande concimaia per cui, alle 10, è stato chiesto l’intervento urgente dei pompieri. Sul posto è andata una squadra insieme all’autobotte. Il timore maggiore era che il rogo potesse estendersi alla stalla dove erano ricoverati un’ottantina di capi di bestiame, anche vitelloni. Fortunatamente, però, questa si trovava a distanza di sicurezza rispetto alla concimaia per cui non è stato necessario allontanare gli animali.

I pompieri hanno lavorato fin quasi alle 14, aiutati dai proprietari che avevano macchinari con cui è stato smassato accelerando

lo spegnimento dell’incendio che, quasi sicuramente, è stato determinato da un’autocombustione.