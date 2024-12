Concerto di Natale giovedì al Politeama

Concerto di Natale, tra Wagner e Beethoven con l’Orchestra della Toscana, al Teatro Politeama di Poggibonsi. Giovedì 19 alle 21, prima data della stagione concertistica 2024/2025 organizzata con l’Ort. Direttore, Diego Ceretta. Per celebrare le feste natalizie, l’Orchestra della Toscana ha scelto una partitura udita per la prima volta il giorno di Natale. È l’Idillio di Sigfrido, dono offerto da Richard Wagner alla moglie Cosima Liszt il 25 dicembre 1870, giorno del suo trentatreesimo compleanno. Con quel regalo privato, Wagner suggellava un periodo felice della sua vita familiare cominciato un anno e mezzo prima con la nascita del terzogenito Sigfrido. Pegno d’amore è anche Träume ("Sogni") che Diego Ceretta colloca ad apertura del concerto. Testimonia la passione tra Wagner e Mathilde Wesendock. Una relazione trasfigurata nel dramma musicale "Tristano e Isotta", il cui clima struggente Träume prepara e riecheggia. Träume viene proposto nella versione per violino e piccola orchestra. Nella seconda parte del programma la Settima sinfonia di Ludwig van Beethoven, "apoteosi della danza", come la definì Wagner.

Fabrizio Calabrese