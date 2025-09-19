Siena, piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieri

Siena, 20 settembre 2025 – Una grande serata quella di venerdì 19 settembre in piazza del Campo. Si è esibita infatti la banda dei carabinieri diretta dal maestro Martinelli. L’occasione è stata la festa per il centenario della sezione senese dell’Asssociazione nazionale carabinieri. E tanta gente ha accolto la banda e ha assistito alla serata, che ha visto anche l’esibizione del soprano Cristina Ferri, del tenore Alessandro Fantoni, con la partecipazione di Liricorando e del coro dell’Università di Siena diretto dal Maestro Elisabetta Miraldi. L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Siena.
"Cento anni sono trascorsi – si legge in un comunicato del Comune – da quando si costituì l’Associazione Provinciale dei Carabinieri Reali in Congedo di Siena, come si chiamava allora, inclusa dalla Presidenza Nazionale tra quelle definite “storiche”. Infatti è tra le prime 50 Sezioni costituite a livello nazionale e la terza nel territorio della Regione Toscana e le è stato conferito un attestato con medaglia che le riconosce i meriti non solo per la remota data di nascita ma anche per la capacità e la costanza nel saper portare avanti progetti associativi validi e condivisi”.