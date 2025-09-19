Siena, piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieri

Siena, 20 settembre 2025 – Una grande serata quella di venerdì 19 settembre in piazza del Campo. Si è esibita infatti la banda dei carabinieri diretta dal maestro Martinelli. L’occasione è stata la festa per il centenario della sezione senese dell’Asssociazione nazionale carabinieri. E tanta gente ha accolto la banda e ha assistito alla serata, che ha visto anche l’esibizione del soprano Cristina Ferri, del tenore Alessandro Fantoni, con la partecipazione di Liricorando e del coro dell’Università di Siena diretto dal Maestro Elisabetta Miraldi. L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Siena.

Un momento del concerto: tanta gente in piazza del Campo

"Cento anni sono trascorsi – si legge in un comunicato del Comune – da quando si costituì l’Associazione Provinciale dei Carabinieri Reali in Congedo di Siena, come si chiamava allora, inclusa dalla Presidenza Nazionale tra quelle definite “storiche”. Infatti è tra le prime 50 Sezioni costituite a livello nazionale e la terza nel territorio della Regione Toscana e le è stato conferito un attestato con medaglia che le riconosce i meriti non solo per la remota data di nascita ma anche per la capacità e la costanza nel saper portare avanti progetti associativi validi e condivisi”.