Concerti in piazza Per i residenti sosta nella struttura Il Campo

In occasione dei due concerti in Piazza del Campo di mercoledì 19 e sabato 22 luglio, alcuni posti auto (circa 30) in piazza del Mercato saranno messi a disposizione dell’organizzazione e quindi non saranno fruibili dai residenti. I titolari di permessi Ztl per la zona in questione potranno usufruire gratuitamente di alcuni stalli forniti da Sigerico all’interno della struttura Il Campo: sarà possibile accedere al parcheggio gratuitamente, esibendo il tagliando Ztl o comunicando all’operatore il numero dello stesso permesso al momento dell’uscita. L’utilizzo è possibile fino al 23 luglio.