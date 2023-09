Con la guardiaalta per evitarebrutti scherzi

Pino Di Blasio

Se il sindaco Nicoletta Fabio dice che il Palio di Siena non ha nulla da temere dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri che regolerà le manifestazioni popolari che impiegano cavalli, non c’è motivo per dubitarne. Stando ai resoconti di chi ha partecipato, assieme al sindaco, all’incontro al ministero della Salute con le altre città con manifestazioni storiche (Fucecchio, Legnano, Asti, Ferrara), la lezione che Siena può dare agli altri palii è di dotarsi di regole ferree per la sicurezza dei cavalli. L’ordinanza Martini scadrà il 31 dicembre, in base all’ultima proroga. Il nuovo testo del decreto va scritto con molta attenzione. Meglio tenere la guardia alta per evitare brutti scherzi nelle clausole.