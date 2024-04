Con Ira e Baino la Selva trionfa nell’agosto 1970

Passato prossimo non certo remoto per la carriera del 16 agosto 1970: alla tratta vanno via contenti i torraioli per Sambrina, il Bruco con Ferida e l’Onda con Livietta, visto che i migliori sono restati nelle loro stalle. E’ un Palio con i quattro verdi: si comincia con le nerbate: fra Oca e Torre e fra Drago e Lupa con una mossa piuttosto caotica. Va via Salicotto ma l’Istrice non resta a guardare: al Casato la Selva, come spesso accade, mette tutti d’accordo, passando in testa con una manovra azzardata ma vincente di Baino su Ira. Vallepiatta prosegue in testa per i restanti due giri, portandosi a accasa il drappellone di Mino Maccari. Così la Selva, a sorpresa per tutti ma non certo per loro, vince il Palio mentre si consuma il dramma della cavalla Sambrina che si accascia a terra. Il gesto di fermare il cavallo della Torre, da parte di Capretto nell’Istrice, non passa certo inosservato e cominciano subito gli scontri fra Camollia e Salicotto. Intanto i selvaioli terminano alla grande i favolosi anni sessanta, con il capitano Fabio Rugani e i suoi tenenti Osvaldo Bonelli e Roberto Marini, ovvero il passato e il futuro di Vallepiatta. Una festa ‘Diesira’ settembrina sotto l’occhio attento dell’onorando Ugo Periccioli. Massimo Biliorsi