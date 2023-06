Con ’Destatevi’ eventi di musica con la scienza

Riparte l’iniziativa dell’Accademia dei Fisiocritici ‘Destatevi! Serate artistiche attorno al pozzo (di scienza)’. Dal 27 giugno al 25 luglio, cinque appuntamenti all’insegna del divertimento e dello spettacolo fra storia, cultura e scienza. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30 dalle ore 20 sarà servita un’apericena. Per il solo spettacolo biglietto 10 euro, con apericena 20 euro. Si comincia il 27 giugno con ‘Mo(vi)mento cerebrale: canzoni in libertà’ con ilragazzodelcampo, Leonardo Breschi. Il 5 luglio ancora musica con i Princesa Quintet e il loro spettacolo ‘De André al femminile: non solo cover’ che affida a una voce femminile un tributo a Fabrizio De André. Musica da camera il 12 luglio con gli archi e i fiati del Franci Chamber ensemble. Il 20 luglio in scena ‘Acquazzurra: le canzoni di MogolBattisti’ con gli HPO e l’attrice Chiara Savoi. Chiusura il 25 luglio affidata al teatro con ‘Per una manciata di donne e terra’.