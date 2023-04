"Con Avat-Art i disabili a teatro in prima fila"

Un’opportunità per coloro che sono affetti da disabilità per vivere da vicino e interagire con gli spettacoli dal vivo. E’ l’esperienza messa a disposizione da MOTUS, che in collaborazione con il comune di Castenuovo Berardenga sperimenterà per la prima volta in Italia l’utilizzo di Avat-Art, l’avatar digitale sviluppato da Liquid Web e controllato attraverso le tecnologie di BrainControl che permetterà ai portatori di handicap di assistere a spettacoli teatrali come ‘Utima Fermata’ di Martina Agricoli, che giovedì 20 aprile aprirà ‘Move Off’ al Teatro Alfieri. A prestarsi all’esperimento il giovane Tommaso Finucci, che grazie all’avatar – già utilizzato al Santa Maria della Scala - potrà assistere alla messa in scena dalla sua stanza a Montecatini.

"Sono molto contento, mi trovo bene con Avat-Art – ha raccontato Tommaso, presente alla conferenza attraverso il robot -, è un’occasione importante che permette di abbattere barriere e difficoltà e di poter assistere dal vivo a eventi che altrimenti potrebbero esserci preclusi". L’inizio di una rivoluzione per l’accesso agli eventi culturali dal vivo, un modello che potrebbe essere esteso anche a livello nazionale. "Sviluppiamo soluzioni che consentono di migliorare la qualità della vita delle persone – ha spiegato Alessandro Tozzo di BrainControl - , questo avatar è un mezzo inclusivo che permette, attraverso l’utilizzo di un interfaccia, alle persone che possiedono un emulatore di mouse linguale o il puntatore oculare di poterlo guidare, rimuovendo gli ostacoli".

"Non è una tecnologia nuova – ha sottolineato Rosanna Cieri di MOTUS -, ma è il modo in cui viene utilizzata e sperimentata. Un modo eccezionale per far sì che domani, chiunque soffra di disabilità motoria, possa decidere di assistere a un concerto o a uno spettacolo, prenotando il proprio posto in prima fila".

Andrea Talanti