Comune seleziona due tirocinanti per l’urbanistica

Pubblicato all’Albo Pretorio on line l’avviso per la selezione di due candidati neolaureati in ArchitetturaIngegneria edile oppure in Pianificazione urbanistica e ambientale per un tirocinio formativo retribuito presso la direzione urbanistica - servizio urbanistica e sito Unesco del Comune, finalizzato alla realizzazione del progetto ’Approfondimenti in materia di Pianificazione urbanistica e strumenti per il governo del territorio’. L’ obiettivo è quello di consentire al tirocinante di partecipare alle varie fasi progettuali, sia nella redazione delle cartografie digitali sia nell’acquisizione di tecniche di attuazione della normativa regionale in materia di governo del territorio e delle valutazioni ambientali connesse. Il tirocinio avrà durata massima di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, con impegno di 30 ore settimanali e rimborso spese di 500 euro mensili. Domande entro 11 aprile.