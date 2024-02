Comune, scocca l’ora dei nuovi incarichi

Data importante domani per il nuovo assetto organizzativo del Comune: scadono infatti i termini per presentare la domanda di partecipazione all’avviso per i trentotto incarichi di elevata qualificazione. "Ciascun dirigente procederà, alla scadenza del bando, alla valutazione delle domande e all’assegnazione degli incarichi", afferma l’assessore Enrico Tucci, che in consiglio comunale ha risposto anche a una domanda sulla (mancata) autonomia della Biblioteca comunale: "È stata al momento inserita nella direzione cultura – ha detto Tucci – solo per assicurare alla direttrice, titolare di un incarico di elevata qualificazione e non dirigenziale fino al 31 dicembre 2024, un riferimento e un coordinamento tecnico-amministrativo con un dirigente dell’ente. La Biblioteca resta un ente strumentale e un’istituzione con autonomia gestionale". Sulle scelte generali, Tucci ha annunciato che dopo le nuove procedure "si arriverà anche all’approvazione di un vero e proprio ‘funzionigramma’ che chiarirà rapporti e attività".

Per Alessandro Masi, Pd, però si va troppo a rilento: "Non abbiamo ancora le Elevate qualificazioni e siamo a quasi otto mesi dall’insediamento. Le proroghe dei precedenti incarichi sono state fatte al limite del regolamento. E sulla Biblioteca si diano segnali chiari, che sgombrino definitivamente il tavolo dall’ambiguità".