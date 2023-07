Comune e Vab Firmato il patto anti incendi

Sarà un’estate con temperature africane e scatta l’allarme incendi boschivi su tutto il territorio. Il Comune di Buonconvento si è già mosso per far fronte a eventuali roghi, rinnovando la convenzione con la sezione Val d’Arbia della Vab nella lotta agli incendi boschivi. Una decisione presa dalla giunta proprio in questi giorni. "Del resto- spiega la stessa amministrazione comunale- l’associazione di volontariato ha già in essere una convenzione per attività integrative di servizi di pubblico interesse, per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali ed imprevedibili di carattere di protezione civile. Vista la disponibilità da parte della Vab Val d’Arbia a rinnovare la convenzione per lo svolgimento delle attività antincendi boschivi, abbiamo riconfermato la collaborazione".

Una collaborazione che ha sempre dato ottimi risultati, dal momento che i volontari della Vab tutte le volte che sono stati chiamati a intervenire hanno dimostrato grande efficienza e tempestività, requisiti fondamentali per far fronte agli incendi dei boschi, spesso provocati dai piromani o da comportamenti irresponsabili. La stessa Vab ricorda che fino al 31 agosto la Regione ha istituito il periodo ad alto rischio incendi boschivi e pertanto a partire è in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale. È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.