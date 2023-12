Comune e Società della Salute ’in rete’. Servizi aggiuntivi per un milione di euro

La giunta ha approvato la nuova organizzazione della ’Rete integrata’ dei servizi fra Comune di Siena e Societa della Salute Senese. Nel marzo scorso l’amministrazione comunale aveva approvato un’apposita convenzione per il biennio 2023-2024 con Sdss per lo svolgimento di servizi aggiuntivi dettagliatamente individuati, da svolgere in via esclusiva per il Comune, prevedendo i relativi impegni di spesa. Lo scorso mese di agosto, la Sdss aveva proposto al Comune la riorganizzazione della Rete integrata, parte economicamente rilevante di questi servizi aggiuntivi, ottimizzando i costi e rivedendo I’organizzazione in termini di miglior efficacia e efficienza. La proposta, che è stata approvata dalla Società della Salute Senese lo scorso 27 novembre, ha ricevuto ora il via libera dalla giunta comunale. In particolare, è stata effettuata una revisione dei posti disponibili nelle strutture di Villa Rubini e del centro di socializzazione La Mimosa, con un aumento di quelli per persone non autosufficienti e una riduzione di quelli per persone autosufficienti. Il costo relativo alla convenzione approvata a marzo 2023 era già stato stimato per un ammontare massimo di 936.620 euro.