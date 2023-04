Comune e Scuola Edile uniti per restaurare i palchi del Palio

Il Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico diventa, dal 2 al 12 maggio, il cantiere scuola a cielo aperto della Scuola Edile di Siena per il restauro dei pannelli frontali dei palchi storici del Palio. Sarà accessibile al pubblico che conoscerà operazioni e metodi per il recupero di questi manufatti lignei di pregio. "Si consolida la collaborazione fra il Comune e la Scuola Edile di Siena – dicono il presidente Giannetto Marchettini e il vice Simone Arcuri –: mette a disposizione le competenze, gli allievi e le sue relazioni con importanti realtà internazionali per il ripristino dei palchi".