Comune e Pinzuti vengono condannati

Oltre seimila euro di debiti fuori bilancio per le varie condanne subìte dal Comune con sentenze esecutive. Di questa cifra, pari per la precisione a 6.285 euro, 4.432 sono l’importo che Palazzo pubblico deve versare al ministero dell’Interno, dopo che l’ormai ex segretario generale Michele Pinzuti ha perso la causa in sede di Corte d’Appello a Firenze, dove si opponeva al pensionamento. Se Pinzuti dovrà pagare 4.432 euro, altrettanto dovrà fare l’amministrazione comunale che si era costituita in giudizio ’ad adiuvandum’, cioè a sostengo dello stesso Pinzuti.

Il resto dei debiti fuori bilancio, cioè 1852 euro, sono dovuti a condanne del Comune davanti al Giudice di pace per i ricorsi contro le sanzioni al Codice della Strada vinte dagli automobilisti.