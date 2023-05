Comune e imprese, dialogo aperto I nodi infrastrutture e formazione

di Orlando Pacchiani

Infrastrutture, formazione, costi energetici, rapporti con il territorio e con il sistema delle imprese. Sono alcuni dei temi su cui si sviluppato il nuovo confronto tra i candidati sindaco, promosso da Confindustria. "Abbiamo elaborato domande anche su temi per il quale il sindaco non è direttamente colui che decide – ha detto il presidente della sezione senese – ma può essere il legame tra i vari attori istituzionale per aiutare a risolvere i problemi".

Un auspicio, più che un’osservazione, calato su vari aspetti. La viabilità, appunto: "È interesse delle imprese che Siena possa essere più facilmente raggiungibile per esempio da Firenze", ha detto Landi. O ancora il Monte dei Paschi ("come si porrà il futuro sindaco di fronte alla situazione della banca?"), come le comunità energetiche ("le aziende nel campo delle rinnovabili hanno interesse a capire se la loro attività può essere riversata sul territorio").

Quesiti che sono stati girati agli otto candidati, con un meccanismo di sorteggio che ha ripetuto anche il modello delle domande incrociate tra gli aspiranti sindaci, già sperimentato al dibattito con Ance. Anche ieri, come allora, chi si aspettava qualche stilettata è rimasto a bocca asciutta, le domande sono rimaste sul generico.

E allora torniamo ad alcuni spunti offerti dal primo giro di domande preparato da Confindustria. "Il sindaco deve riallacciare i rapporti col territorio – ha detto Fabio Pacciani del Polo Civico Siena – a differenza di quanto fatto dall’attuale amministrazione comunale. Noi torneremo a parlare con tutti".

Emanuele Montomoli, alla guida della sua lista civica, ha parlato della "necessità di creare due-tre eventi di grande richiamo per rivitalizzare il turismo anche fuori dall’alta stagione". Roberto Bozzi, Siena in Azione, ha risposto alla domanda sulle richieste al Governo parlando di infrastrutture, ricordando la "necessità del potenziamento dei collegamenti ferroviari e del dialogo con l’Umbria per la stazione dell’alta velocità, tema su cui l’attuale sindaco è stato assente" e delle scelte sul Biotecnopolo "importante anche per le imprese del territorio".

Per Elena Boldrini del Movimento 5 Stelle, "il sindaco può svolgere un ruolo di punto di riferimento anche nei rapporti con le imprese, prestando per esempio grande attenzione ai percorsi della formazione". Nicoletta Fabio, centrodestra, ha sottolineato la "necessità di colmare il gap infrastrutturale e in questo senso sono importanti gli incontri con gli esponenti del Governo. Ho poi interessato Anas per valutare la possibilità di creare una tangenziale anche ad est della città".

Anna Ferretti, centrosinistra, ha risposto sulle partecipate: "Il Comune deve riprende la guida di tante attività, per esempio a Sigerico sono state date troppe competenze. Ci sono poi alcuni problemi: il trasporto pubblico locale, diventato regionale, e Sei Toscana, il cui servizio andrà rivisto".

Massimo Castagnini, alla guida di quattro liste civiche, a proposito dei giovani ha sottolineato la necessità di puntare sul "percorso scuola, università, mondo delle imprese. L’ateneo potrebbe attivare corsi ora mancanti, come scienze del turismo o agroalimentare, settori chiavi per il nostro sviluppo".

Per Alessandro Bisogni di Siena popolare "sul futuro della Banca il sindaco non potrà avere grande voce in capitolo, il Comune ha ormai un ruolo marginale, ma potrà per esempio chiedere di promuovere una politica favorevole a prestiti per famiglie e piccole e medie imprese a condizioni vantaggiose".