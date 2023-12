Comune e Cisl insieme. Dura risposta a Fp Cgil

Comune di Poggibonsi e Cisl Funzione pubblica rispondono a Fp Cgil. "Per noi contano i lavoratori, il merito e la contrattazione. Le parole e l’atteggiamento della Fp CGIL mostrano scarso rispetto del percorso, dei dipendenti e del ruolo stesso del Sindacato". Così il sindaco David Bussagli sulla posizione di Funzione Pubblica CGIL Siena in merito alla contrattazione decentrata. "Abbiamo promosso sei mesi di incontri con il coinvolgimento dei soggetti che hanno firmato il CCNL e della RSU aziendale. Il tema su cui si è incentrato il confronto, anche animato, è stato quelle delle progressioni economiche su cui le legittime risorse per i dipendenti mai sono state messe in discussione. Motivo di divergenza è stato però il criterio di assegnazione. Proprio grazie alla contrattazione la piattaforma presentata dalla parte pubblica è stata modificata anche in maniera sostanziale per accogliere alcune proposte. La Fp CGIL – che in sei mesi non ha mai prodotto una ipotesi complessiva - ha inviato una proposta parziale. La parte pubblica mai si è sottratta al confronto neppure di fronte alle offese personali che il segretario della Fp CGIL locale ha indirizzato al personale dell’ente, mai seguite da scuse". E da parte di Cisl: "Prendiamo le distanze e diffidiamo la Cgil dal tenere atteggiamenti ‘inquisitori’ verso i colleghi della Rsu Cisl, rei di aver firmato un accordo che rappresenta il mandato di chi li ha votati. La Cgil si interroghi sul perché il 16 novembre in delegazione trattante non si è presentata". Parole della segretaria della Cisl Funzione Pubblica Valentina Francesconi. "Sempre nell’interesse dei lavoratori", spiega. "La Cisl ha firmato il contratto in quanto rispettava i parametri di legge. e ha fatto mettere a verbale una dichiarazione che permette di rivedere l’accordo qualora ci fossero discrepanze".