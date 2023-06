Comune di Siena, grandi manovre per la composizione delle Commissioni consiliari

Grandi manovre in Comune per la composizione delle Commissioni consiliari. Il presidente del Consiglio, Davide Ciacci, ha fatto un primo giro di consultazioni tra i capigruppo per avere un’idea del numero e della composizione dei singoli organismi, che potrebbero combaciare con le deleghe ripartite tra i vari assessorati. La prossima settimana, prima degli impegni connessi al Palio, è previsto un ulteriore incontro per delineare un’ipotesi delle presidenze, che comunque verranno votate all’interno di ciascuna commissione. Dopo il Palio e comunque prima del prossimo Consiglio comunale che si riunirà l’11 luglio, il quadro dovrebbe essere delineato in modo da arrivare in aula pronti al voto.

Se è verosimile che FdI opzioni la Commissione Assetto del territorio per supportare il vicesindaco Michele Capitani, l’unica certezza riguarda la guida della Commissione di garanzia e controllo, che per regolamento spetta all’opposizione. Ma anche in questo caso sono previsti incontri nella minoranza: c’è infatti da capire a chi spetterà la guida dell’organismo tra Pd, Lista Anna Ferretti Sindaca, Per Siena e Siena Sostenibile.

L’orientamento del centrodestra è in ogni caso di arrivare all’assemblea dell’11 luglio con un quadro già definito. Perché l’input del sindaco Nicoletta Fabio è di essere efficienti. Di qui la necessità di decidere le Commissioni senza perdere tempo.