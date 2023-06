Comune di Radicondoli, 200mila euro per l'acquisto della prima casa Il Comune di Radicondoli istituisce un fondo di 200mila euro per l'acquisto della prima casa, nel quadro di un grande progetto di sviluppo socioeconomico. Regolamento e termini per presentare domanda disponibili sul sito del Comune, scadenza 31/12/2023.