Comune di Firenze al lavoro, soluzione per i pakistani al Parcheggio Il Duomo dietro l'angolo

Gli attori in campo chiedono cautela, ma la soluzione (doverosa) per ospitare i pakistani accampati al parcheggio Il Duomo è dietro l’angolo. Più istituzioni e associazioni hanno collaborato per arrivare al risultato che nelle prossime ore potrebbe diventare realtà. Il tema è delicato anche perché una risposta oggi non garantisce che domani il problema non si ripresenti. Ma qui interessa rilevare una novità: il Comune si è messo subito al lavoro con il proposito di collaborare con gli altri soggetti coinvolti. Se la maggioranza non può abiurare politicamente quella dello scorso mandato, perché ne era parte integrante, può marcare una differenza nei metodi, puntando sull’apertura e non sulla chiusura. Era una promessa elettorale, ora possono parlare solo i fatti.

Orlando Pacchiani