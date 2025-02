Comune di Chianciano parte civile, ok del giudice

La Federscherma non è stata ammessa parte civile nel procedimento che vede imputati i due atleti. L’avvocato ha infatti lasciato l’udienza dopo che il gup Grandinetti è rientrato leggendo la sua decisione. E’ rimasto invece in aula l’avvocato Mauro Cesaroni (nella foto in alto), incaricato dal Comune di Chianciano per costituirsi parte civile. L’amministrazione ritiene di aver subito un danno d’immagine dal (presunto) comportamento dei due atleti ora sotto accusa per lo stupro della giovane campionessa. Ma fra le motivazioni per cui il Comune ha rivendicato la propria presenza nel procedimento anche l’essere stato il primo, nella provincia di Siena, ad adottare la Carta etica per lo sport femminile che è stata, anche di recente, portata come esempio in un convegno con la Regione a Coverciano. Non solo: è uno dei sei Comuni del Senese che fa il bilancio di genere. L’avvocato Cesaroni era presente in aula con la collega Francesca Massi. Non è invece stato ammesso a partecipare all’udienza (pur avendolo chiesto ma la difesa ha detto ’no’) il console messicano in Italia, arrivato ieri a Siena insieme all’avvocato Guidarelli da Roma. La sua presenza ha rappresentato un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti della giovanissima messicana, anche se gareggia per i colori dell’Uzbekistan.

La.Valde.