Comune di Castiglione d'Orcia al Tar per Impianto Geotermico: Sostegno a Radicofani

Sostegno del Comune di Castiglione d’Orcia nel giudizio intentato dall’amministrazione comunale di Radicofani. Il tema è quello del progetto, presentato da Sorgenia, per realizzare una centrale geotermica in Val di Paglia. Progetto che sta per ottenere l’autorizzazione unica dalla Regione dopo un lungo iter burocratico. C’è stato anche l’intervento dell’ex Ministro Franceschini che chiedeva l’opposizione. Di parere opposto il Consiglio dei Ministri dando via libera al progetto. Ma a questa centrale, ad emissioni zero di modernissima generazione, si oppongono i gruppi ambientalisti e con loro anche il comune di Radicofani non si sono arresi. Ora, dopo la delibera della giunta, al gruppo degli oppositori si aggiunge anche il Comune di Castiglione d’Orcia. "Voglio sottolineare – spiega il sindaco Claudio Galletti – la coerenza manifestata, ormai da un decennio, su questo argomento. Sia dagli uffici che dall’Amministrazione con la contrarietà ad un progetto per i possibili rischi che corre la risorsa termale di Bagni San Filippo. Con il ptc provinciale (piano territoriale di coordinamento n.d.r) che prevede una fascia di rispetto che arriva proprio al limite di dove dovrebbe sorgere l’impianto; secondo aspetto -sostiene Galletti- quello del cono visivo. Pur essendo fuori dal sito Unesco, siamo in un punto da dove si vede una parte importantissima del territorio comunale di Radicofani e la sua torre. Siamo in un’area sulla quale bisogna prestare la massima attenzione, rispetto – conclude il sindaco Galletti – ad insediamenti di questi tipo". Intanto Sorgenia attende, come accennato, l’ultima Conferenza di Servizi che la Regione sta per convocare. Si esamineranno le osservazione dei proprietari dei terreni che verranno utilizzati, in grande parte, con espropri temporanei.

Massimo Cherubini