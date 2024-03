Comunali, Pieragnoli piace a tutti. Dopo quello di FdI, arriva a sorpresa il sostegno di ’CasoleSinsieme’

Il candidato che piace a tutti: Andrea Pieragnoli. In realtà a Casole, se sarà realmente il candidato che piace a tutti, si vedrà dai risultati delle elezioni di giugno. A oggi però il sindaco uscente ha ricevuto ben due endorsement: uno dall’onorevole di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, che il 5 novembre 2023, postando su facebook un articolo de ’La Nazione’ nel quale Pieragnoli annunciava la sua candidatura scriveva: "Forza Andrea!". L’altro sostegno è arrivato ieri a sorpresa dalla Lista civica CasoleSinsieme, di area centrosinistra. Nel merito di questo doppio appoggio, il diretto interessato ha voluto comunque sottolineare e chiarire alcuni punti fermi. "Ringrazio per le belle parole spese – afferma Pieragnoli al telefono –. Vorrei, in questa occasione confermare e sottolineare nuovamente l’indirizzo civico sia del mio passato che del mio futuro mandato. Ringrazio e vado avanti con serietà e coerenza per la mia strada".

E se il parlamentare di FdI anche in occasioni più recenti ha espresso la sua stima per Pieragnoli, ieri è arrivata la presa di posizione di CasoleSinsieme: "In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare la figura e la persona di Andrea Pieragnoli, pur nella diversità dei ruoli e dei punti di vista – viene affermato in una nota della lista civica – Abbiamo più volte condiviso il suo atteggiamento verso i problemi della macchina amministrativa, del territorio e della collettività e lo apprezziamo per l’attenzione che in vari frangenti ha dimostrato anteponendo l’interesse generale a quello particolare". "Vogliamo esprimere il nostro sostegno a fronte delle prese di posizione cui è stato sottoposto dalla sua ex maggioranza e la nostra disponibilità a collaborare a partire dai punti già espressi – continua la nota della lista civica CasoleSinsieme – È nostra intenzione collaborare a un’esperienza puramente civica, basata sulla condivisione, sui contenuti, sui programmi prima che sulle persone. È questo il civismo che ci piace e che siamo disposti a promuovere e sostenere". Così lo scacchiere casolese sarà composto da ben tre candidati a sindaco, almeno per ora: Andrea Pieragnoli che si candida come civico, ma con il sostegno bipartisan già descritto, Alfio Barbagallo con Pensare Comune e per la lista civica ’Noi ci siamo’ Federico Verponziani.

Lodovico Andreucci