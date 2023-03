Commozione per la morte di Enzo Bruni Fu lo storico titolare della pizzeria allo stadio

Ha destato commozione a Poggibonsi la scomparsa di Enzo Bruni, conosciuto come ‘I Guaìna’. Figura molto nota in città, è stato per tanti anni il titolare della pizzeria di viale Marconi, davanti allo stadio. Ultraottantenne, Enzo Bruni, aveva due grandi passioni: il calcio e il tennis. Da giovane aveva giocato come portiere anche nel Poggibonsi, che aveva continuato a seguire da tifoso. Se ne va con lui un pezzo di storia cittadina. Enzo Bruni lascia un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di frequentarlo. Riposerà nel cimitero cittadino.