Commissioni. Le nuove nomine

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi, conclusosi nella tarda serata di martedì sotto la presidenza Nicola Maione, a seguito della reintegrazione del consiglio di amministrazione eseguita attraverso la cooptazione di cinque nuovi consiglieri, ha deliberato in ordine alla nuova composizione dei comitati endo-consiliari nominandone i relativi membri.

Comitato rischi e sostenibilità: Alessandra Barzaghi (presidente), Stefano Di Stefano, Domenico Lombardi, Paola Lucantoni, Barbara Tadolini; comitato nomine: Domenico Lombardi (presidente), Alessandro Caltagirone, Paola De Martini, Francesca Paramico Renzulli, Renato Sala; comitato remunerazione: Gianluca Brancadoro (presidente), Alessandro Caltagirone, Elena De Simone, Marcella Panucci, Renato Sala; comitato per le operazioni con le parti correlate: Marcella Panucci (presidente), Domenico Lombardi, Raffaele Oriani, Renato Sala, Barbara Tadolini; Comitato IT e digitalizzazione: Raffaele Oriani (presidente), Alessandra Barzaghi, Elena De Simone, Paola Lucantoni, Francesca Paramico Renzulli.

Paola De Martini, consigliere indipendente, è stata nominata componente dell’organismo di vigilanza 231.

Il 17 aprile alle 10 è fissata l’assemblea straordinaria dei soci di Banca Monte dei Paschi nella sede di viale Mazzini. Nell’occasione, arriverà il via libera formale all’Offerta pubblica di scambio che ha come destinataria Mediobanca, dando così il via a un passaggio che potrebbe diventare storico per l’istituto di credito senese in caso di successo dell’operazione, aprendo strade completamente nuove per la centenaria storia dell’istituto di credito senese. Il confronto intanto andrà avanti.