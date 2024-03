Commissione Rossi, Vinci al vertice: "L’impegno alla ricerca della verità"

di Laura Valdesi

SIENA

"Ci sarà tanto lavoro da fare, analizzeremo con cura tutti gli atti, in buona parte già approntati dalla Commissione David Rossi nella scorsa legislatura e faremo gli approfondimenti che riterremo necessari. E vedremo, via via, le istanze che arriveranno dai commissari per chiarire, speriamo definitivamente, questa vicenda", spiega l’onorevole Gianluca Vinci, eletto ieri presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Banca Mps, il 6 marzo di 11 anni fa. "Onorato di essere stato scelto come presidente", aggiunge Vinci, avvocato penalista di Reggio Emilia, 43 anni, deputato di Fratelli d’Italia. Partito che voleva fortemente la guida di questa commissione e che, anche per voce di Walter Rizzetto, presidente della commissione lavoro della Camera e componente anche di quella bis sulla morte di Rossi, augura "buon lavoro a Vinci, ai vice presidenti Simonetta Matone (Lega) ed Emiliano Fossi (Pd), ai segretari Chiara Tenerini (Fi) e Valentina D’Orso (M5S) e a tutti i componenti".

Presidente Vinci ha già seguito la vicenda David Rossi?

"Certo, ma sempre dall’esterno, come me cittadino".

E da semplice cittadino che idea si è fatto?

"Resta da cittadino. La commissione istituita ha l’obiettivo di fare chiarezza, ci sarà l’opportunità di approfondire. Non ho certezze".

Quali saranno le sue prime mosse?

"Intanto attinenti al Regolamento. I gruppi dovranno nominare adesso i propri rappresentanti all’interno della commissione. Poi l’ufficio di presidenza inizierà, mano a mano, ad indicare le modalità con cui svolgere le riunioni, le tempistiche e le persone da audire".

Prima di partire con queste ultime sarà necessario, visto che molti componenti della commissione non erano nella precedente, fare il punto della situazione.

"Probabilmente sarà il primo passo. Richiederà un po’ di tempo perché il materiale raccolto è tantissimo. Enorme. Si tratta poi di una commissione particolare, molti atti e audizioni sono secretati".

Lei è avvocato, conosce bene le regole. Come il suo predecessore Pierantonio Zanettin: ha intenzione di incontrarlo?

"Attualmente non è una delle mie priorità. Certo, può avere senso, ma ad oggi la mia azione sarà frutto delle indicazioni dell’Ufficio".

Uno dei due vice presidenti è tra l’altro magistrato di lungo corso.

"Tutti i componenti sono parlamentari, mi fido dei colleghi. Hanno una preparazione che garantisce il corretto svolgimento dei lavori, al di là della professionalità. In commissione sanità, per esempio, abbiamo anche non medici che sono bravissimi lo stesso".

Oggi si svolgerà il sit-in in piazza Santi Apostoli a Roma, alle 19, organizzato dalla famiglia di Rossi per ricordare gli 11 anni della morte.

"Parteciperò, portando un saluto. Dovrebbe venire con me anche l’onorevole Lucaselli. Conoscerò oggi la famiglia di Rossi".

Ritiene che sarà necessario contattare la procura di Siena nel corso dei lavori?

"Sarà probabile ma ad oggi è troppo presto per dirlo"

"Con l’istituzione della Commissione d’inchiesta può finalmente ripartire il lavoro interrotto nella scorsa legislatura. Cominceremo a ricostruire tutti i contorni della tragica vicenda che ha portato alla scomparsa del manager Mps, facendo piena luce su cause, implicazioni e dinamiche. Dopo 11 anni è arrivato il momento di accertare la verità sulla morte di Rossi", interviene la deputata Chiara Tenerini (FI), segretaria della commissione bis.