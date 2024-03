Commissione Rossi, oggi il presidente. Domani sit-in a Roma della famiglia

di Laura Valdesi

SIENA

Nuova commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, oggi si decide chi guiderà i lavori, unitamente a vice e segretari. Dopo l’istituzione, un anno fa, tutto era rimasto incagliato per via della spartizione fra le forze politiche delle presidenze di commissione. Ci sono voluti mesi, dunque, per farla ripartire. Il braccio di ferro, stando ai rumors parlamentari, riguardava soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, visto che la prima era stata presieduta da Pierantonio Zanettin di Forza Italia. Alla fine sembra che a spuntarla possa essere proprio il partito di Giorgia Meloni. Impossibile affidarla a Walter Rizzetto che già presiede la Commissione lavoro della Camera, sebbene sia la memoria storica all’interno di un gruppo ampiamente rinnovato rispetto a quello della gestione Zanettin. Si dovrà dunque decidere se dare il timone della commissione bis all’unica donna in quota Fdi, Ylenja Lucaselli, che ha però anche altri incarichi. Oppure ad uno fra Marco Padovani, Riccardo Zucconi che risulta già componente dell’Ufficio di presidenza della Camera, Andrea Volpi e Gianluca Vinci.

La riunione della commissione oggi alle 14 a Palazzo San Macuto. Una volta formati i vertici, l’intenzione è quella di fissare nel giro di 7, massimo 10 giorni, la prima audizione. Che non sarà però dedicata all’ascolto di nomi rimasti in stand by per il termine anticipato dei lavori della prima. Poiché la stragrande maggioranza dei componenti – a parte per esempio Valentina D’Orso (M5s), Andrea Rossi e Marco Lacarra (Pd) – devono partire da zero. Più di una seduta potrebbe dunque servire per riallinearli sull’attività finora svolta, prima di procedere con le nuove audizioni.

Intanto domani, a 11 anni di distanza dalla morte di David Rossi, la famiglia ha organizzato un sit-in a Roma in piazza Santi Apostoli, alle 19 per chiedere ancora verità. "C’è l’intenzione – spiega Carolina Orlandi, la figlia di Antonella Tognazzi – di fare un’azione collettiva per ricordare tutti i minuti, 21, che David è rimasto vivo a terra senza essere aiutato". L’iniziativa si svolgerà negli stessi momenti in cui, 11 anni fa, l’ex manager precipitava dalla finestra di Rocca Salimbeni.