Morte di David Rossi, sì della Camera alla Commissione d’inchiesta

Siena, 21 febbraio 2023 – Le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera hanno dato il primo via libera al ddl che punta a istituire la Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, il responsabile delle relazioni esterne di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo del 2013. «È una battaglia che FdI ha cominciato già nella precedente legislatura - dichiara Carolina Varchi, capogruppo di FdI in commissione Giustizia e relatrice del provvedimento - e infatti il primo firmatario del ddl è ancora il mio collega di partito Walter Rizzetto. Nella scorsa legislatura abbiamo faticato un po’ di più per istituirla, quest'anno è stato tutto un po’ più semplice».

«Le commissioni congiunte - aggiunge Varchi - hanno dato il mandato al relatore a riferire in Aula, pertanto l'iter in commissione si è concluso. Ora aspettiamo che in Aula si trovi uno spazio per inserire l'esame del provvedimento in tempi rapidi. Come relatrice evidenzio che il nostro partito mantiene la barra dritta su questa vicenda. A parte l'aspetto giudiziario per il quale vi è un impegno per stabilire la verità su quanto accadde, il fatto di aver reiterato la commissione anche in questa legislatura dimostra che c'è un impegno anche da parte della politica.