"Commissione bis, un presidente autorevole"

"La Commissione di inchiesta bis ha una grande opportunità: può finalmente far luce su questa storia anche grazie al ricchissimo materiale prodotto dalla prima Commissione che non solo ha confermato che David sia stato picchiato da qualcuno prima di precipitare dalla finestra, ma ha portato alla luce delle grandi incongruenze con le indagini condotte dalla procura". Così all’Ansa Carolina Orlandi, la figlia della vedova di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Mps, morto a Siena il 6 marzo 2013, dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio, commentando l’avvio dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta che tornerà a indagare sul suo caso. Anche se la riunione per decidere sulla presidenza non si è svolta ieri, era stato anticipato da La Nazione che ci sarebbe voluto qualche altro giorno.

"La Commissione bis sulla morte di David verrà convocata per procedere alla sua costituzione, dopo che nei giorni scorsi sono stati nominati i membri che la comporranno. Ci auguriamo che –ha proseguito Orlandi – per la presidenza venga nominata una persona integra e autorevole, così come il presidente della prima commissione Zanettin ci aveva dimostrato essere". "Vogliamo ancora credere nella Giustizia - ha concluso - vogliamo ancora fidarci dello Stato che in questo momento deve poter dimostrare con serenità e trasparenza che tutti sono uguali di fronte alla legge e che la verità è un diritto intoccabile di tutti e di tutte".