Commissione Bilancio deserta Rinviato il voto sul consuntivo Rebus sui numeri in Consiglio

La campagna elettorale per le amministrative mette a rischio il prossimo Consiglio comunale, chiamato ad approvare non solo il Bilancio consuntivo 2022, ma anche la variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 (con tutto quello che ne consegue) e soprattutto la variante urbanistica delle Scotte. Quello che può definirsi un ’antipasto’ della situazione in atto è stata la riunione della commissione Bilancio tenutasi nella giornata di venerdì scorso: qui, su un totale di nove membri, se ne sono presentati solo quattro, ovvero Massimo Bianchini della Lega, Maria Concetta Raponi del gruppo misto, Alessandro Masi e Luca Micheli per il Pd. Evidente l’imbarazzo dei presenti, che non potendo procedere all’approvazione della delibera da portare in aula, vista la mancanza del numero legale, hanno tuttavia chiesto alla dirigente incaricata di illustrare quanto contenuto nel documento contabile.

Assenti sia il presidente Mauro Marzucchi sia il vicepresidente Pierluigi Piccini, nonché Fabio Massimo Castellani (che come Marzucchi sostiene la corsa a sindaco di Emanuele Montomoli), il capogruppo di FdI Maurizio Forzoni (ormai in rotta di collisione con i vertici locali del suo stesso partito) e Vanni Griccoli di ’Per Siena’, che come Piccini lavora a testa bassa alla campagna elettorale del candidato sindaco civico Fabio Pacciani.

La commissione Bilancio terrà una nuova riunione martedì alle 8,30, prima dell’inizio del Consiglio comunale, ma vista l’aria che tira, più di qualcuno teme che alla maggioranza vengano a mancare i numeri tra assenze e uscite strategiche dall’aula al momento del voto. All’ordine del giorno ci sono temi fondamentali per l’amministrazione comunale.

Basti pensare alla variazione al Bilancio di previsione, dove è inserita anche la voce che riguarda la realizzazione del prefabbricato in piazza Amendola, per trasferire i due asili ospitati nella struttura ex Omni fuori porta Camollia, dove sarà realizzato l’adeguamento antisismico.

E ancora, è prevista l’adozione della variante al Piano operativo per consentire l’esproprio del terreno funzionale ai lavori di ampliamento e adeguamento del policlinico di Santa Maria alla Scotte. Dopo le scintille in commissione, la questione è filata più liscia in conferenza dei capigruppo, dove il segretario generale Caridi è tornato a esporre il parere che supporta la delibera.

Tutto dipenderà a come si svolgeranno i lavori in aula martedì e cioè, fondamentalmente, se la maggioranza terrà e riuscirà a portare a termine i lavori.

Cristina Belvedere

Orlando Pacchiani