Commissione antimafia Michelotti nuovo membro

Francesco Michelotti, deputato senese di Fratelli d’Italia, farà parte della commissione antimafia. "È per me motivo di grande prestigio e soddisfazione essere stato chiamato a farne parte", dice Michelotti, ricordando che la nuova e comopleta dizione è commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Una scelta voluta da Fratelli d’Italia. "Alla Camera il 31 gennaio scorso – afferma Michelotti – ho svolto io per il gruppo di Fratelli d’Italia la dichiarazione di voto finale e ho ribadito come per la destra e FdI l’ordine, la legalità e la sicurezza sono sempre stati e saranno i principi ispiratori della nostra azione politica, ricordando le parole di Paolo Borsellino. Svolgerò questo ruolo, come ho sempre fatto in ogni incarico, con il massimo impegno e al servizio della nazione".