Commercio, turismo, ristorazione in sciopero

Terziario, distribuzione moderna organizzata, distribuzione cooperativa, alberghi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie viaggi e aziende termali faranno sciopero venerdì prossimo, indetto da Filcams Cgil-Fisascat Cisl-UilTucs. La mobilitazione coinvolgerà oltre 5 milioni di lavoratori - circa 500mila in Toscana, 30mila in provincia di Siena - in attesa dei rinnovi di 10 contratti nazionali. Sono previste manifestazioni interregionali a Milano, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari: la Toscana sarà a quella di Roma. Saranno tanti i lavoratori anche dalla provincia di Siena, che in treni, pullman o mezzi propri andranno alle manifestazioni con i sindacati.

La giornata di stop è finalizzata a sollecitare la riapertura dei negoziati, denunciare lo stallo delle trattative, mentre i settori del terziario e del turismo registrano una ripresa e un aumento dei fatturati.